De Goran Dragic mat der Nummer 3 war de Mann vum Match. © afp

Slowenien a Serbien hunn sech eng spannend Partie geliwwert. Nom éischte Véirel stoung et 22:20 aus Siicht vu Slowenien. Am zweet Véierel huet Slowenien opgedréint an an 10 Minutten net manner ewéi 36 Punkte markéiert. Alleng 26 Punkten sinn zu deem Ament op de Konto vum Dragic gaangen. Trotz de ville Kierf vu Slowenien huet Serbien et fäerdeg bruecht de Réckstand net zou grouss ginn ze loossen. Sou stoung et an der Paus 56:47 fir Slowenien.Serbien ass besser aus der Kabinn komm a konnt de Réckstand verkierzen. Virum leschte Véirel haten d'Slowenen nëmmen nach 4 Punkten Avance. 3 Minutt viru Schluss stoung et dunn tëscht béiden Equippen 80:80, ma Slowenien huet d'Nerve behalen a setzt sech um Enn mat 93 op 85 duerch. D'Slowenen hunn domadder keng Partie während dëser EM verluer a kënne sech iwwert den éischten Europameeschtertitel freeën. Mat 35 Punkten huet den Dragic an der Finall déi meeschte Kierf markéiert.