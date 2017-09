© Archiv

De Nicolas Navet hat eng Avance vun 11 Sekonnen op den Abiel Tesfu vum Celtic Dikrech. Op déi drëtte Plaz kënnt de Frank Schweitzer.Bei den Damme war d'Liz Nepper déi Séierst, dat an enger Zäit vun 40 Minutten an 26 Sekonnen. Op d'Plazen 2 an 3 kommen d'Gaby Andres an d'Jessica Schaaf.330 Leefer a Leeferinne ware bei der 1. Editioun vum Beetebuerger Laf um Depart.