Martin Schmidt

Hie war zanter Februar Trainer beim Bundesligist. An den éischte 4 Matcher ass et fir Wolfsburg just duergaange fir 4 Punkten ze sammelen. Dat geet dem Veräin net duer a läit kloer ënnert den Erwaardungen. Schonn an der leschter Saison ass et alles anescht wéi gutt gelaf. Bannent 16 Matcher als Cheftrainer konnt hie just mol gewannen, 4 mol gläich spillen an huet 7 mol verluer. Derbäi kommen nach 2 Victoiren an der Relegatioun, déi iwwerhaapt eréischt dofir gesuergt hunn, dass Wolfsburg déi lescht Saison net ofgestigen ass.En Dënschdeg muss Wolfsburg schonn nees untrieden, dat géint Werder Bremen. E Freideg dann ass den FC Bayern München zu Gaascht zu Wolfsburg.Kuerz no der Entloossung vum Jonker gouf dann och schonn den neien Trainer presentéiert, dëst a Persoun vum Martin Schmidt. De Martin Schmidt gouf dëse Summer beim FSV Mainz 05 entlooss a war zanterhier ouni Veräin.