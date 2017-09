En enke Match gouf et en Donneschdeg, wéi d'bei deop Besuch waren. D'Equipe aus Houston konnt sech auswäerts mat 13 op 9 duerchsetzen.Eng zweet Néierlag gouf et fir d', déi bei de10:24 verluer hunn. D', déi leschte Weekend wéinst dem Hurricane "Irma" net zu Miami géint d'Dolphins spille konnten, hunn hire Match mat 29:7 géint d'gewonnen. Ähnlech héich, 26:9, klappen d'vu Pittsburgh d'aus dem Minnesota.Wéineg Chancen haten d'géint d', bei engem Resultat vun 36:20. Een Touchdown ënnerscheet gouf et tëscht denan den. D'Eagles aus Philadelphia hunn zu Kansas City 20:27 verluer. D'aus Tennessee konnten och hiren éischte Match gewannen, dat 37:16 zu Jacksonville bei deKnapp Resultater gouf et bei den Dolphins, Colts, Seahawks an den Panthers. Mat 16:13 hunn d'doheem géint d'verluer. D'klappen d'9:3. Zu Seattle konnten d'Punkte bei sech halen, andeem si12:9 geklappt hunn. Zwee Punkten ënnerscheet gouf et zu LA, wou d'17:19 géint Miamiverluer hunn.Ganzer 45 Punkten hunn d'géint d'markéiert, kasséiert dogéint hu si der just 20. D'antrenne sech 27:20, d'iwwerrennen d'mat 42:17 an d'wannen 34:23 géint d'Aktuell hu just d'Broncos, d'Falcons, d'Panthers, d'Raiders, d'Chiefs, d'Ravens an d'Steelers 2 vun 2 Matcher gewonnen. Ee Match manner awer nach keng Néierlag hunn d'Bucs an d'Dolphins.E Méindeg den Owend mussen d'Detroit Lions op New York bei d'Giants reesen.