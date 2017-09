Dat mellt op alle Fall mol den Daily Telegraph.

De fréieren engleschen Nationalspiller an Defenseur bei Manchester United huet elo mat 38 Joer nei Ziler a sengem Liewen. E wëll no senger aktiver Footballerkarriär elo weider sportlech aktiv bleiwen, an dat als professionelle Boxer. E brauch allerdéngs nach d'Zoustëmmung vun der Boxfederatioun fir him eng Lizenz ze ginn.



Hien hat ugefaange mat Boxen, nodeems seng Fra 2015 u Kriibs gestuerwen ass. En hätt vill Zäit am Box-Studio verbruecht an dat hätt him vill gehollef.



Hie wier awer net den éischte britesche Footballer, dee sou e Wandel zum Boxer géif realiséieren. De Curtis Woodhouse, Stiermer vu Sheffield Wednesday, war 2012 souguer britesche Champion am Boxen.