Schonn nees huet sech den däitschen Nationalgoalkeeper um Fouss blesséiert. Um Training vum FC Bayern München huet hie sech um lénke Mëttelfouss blesséiert, däitsch Medie schwätze vun engem "Haarriss". Hie gouf och schonn operéiert a krut eng Platt an de Fouss gesat.An engem Interview huet de Karl-Heinz Rummenigge gesot, datt si domadder rechnen, datt de Manuel Neuer am Januar no der Wanterpaus nees um Terrain kéint stoen.De Goalkeeper vum FC Bayern war zum Schluss vun der leschter Saison och wéinst enger Blessur um Fouss ausgefall. Hien hat d'Finale vum DFB-Pokal verpasst, esou wéi och d'Preparatiounsmatcher an den éischte Spilldag vun dëser Saison.