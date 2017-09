Tennis: Wéi eng Topspillerinne kommen op d'Kockelscheier (19.09.2017) Well nach net sécher ass, datt Viktoria Azarenka op der Kockelscheier ka spillen, hunn d'Organisateure sech e "Plang B" missten zu Recht leeën.

D'Tennisspillerin huet sech kuerz no hirer Babypaus vun hirem Partner getrennt a béid streiden elo viru Geriicht ëm d'Suergerecht vum 9 Méint ale Leo. Soulaang dee Sträit leeft, dierf d'Spillerin de Bundesstaat Kalifornien, wou d'Kand op d'Welt komm ass a si och liewen, net verloossen. Den Termin viru Geriicht ass den 12. Oktober, also ronn 2 Deeg, éier den Tournéier op der Kockelscheier ufänkt.Sollt si awer net op Lëtzebuerg kommen, huet ee bei den Organisateure schonn e "Plang B", déi fréier Wimbledon-Gewënnerin Petra Kvitova aus Tschechien oder déi fréier Nummer 1 op der Welt Angelique Kerber aus Däitschland kéinten op der Kockelscheier eng Wild Card kréien. Aus Lëtzebuerger Siicht krut dat 17 Joer jonkt Talent Eleonora Molinaro eng Wild Card fir d'Qualifikatioun.Fir d'Leeschtunge vun de leschte Méint ze honoréieren, hunn d'Organisateure ronderëm d'Dan Maas och en Dubbel-Mixte mam Gilles Muller op d'Bee gestallt. Den zweefache Gewënner vun engem ATP-Tournoi an aktuell Nummer 23 an der Weltranglëscht spillt Mëttwochs den 18. Oktober um 20 Auer um Center Court vun der Kockelscheier zesumme mat der Belsch Kirsten Flipkens géint d'Schwedin Johanna Larsson an de Mike Schweidweiler, laangjäregen Dubbelpartner vun der Lëtzebuerger Nummer 1 am Härentennis.