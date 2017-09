Och fir de Karate ass an der neier Struktur Plaz. Éier den neien Zenter ageweit gouf, si vill Kompetitiounen an der Coque (eis Foto) ausgedroe ginn. © RTL (Archiv)

Nei Hal fir d'FLAM / Reportage Franky Hippert



Ronn 6.000 Sportler si bei der FLAM lizenzéiert. Op 4.000 Quadratmeter ginn et 6 Tatamien, erkläert de President vun der Lëtzebuerger Federatioun vun den Art-Martiaux Fred Bertinelli.

Dovunner sinn der u sech 2 fir de Judo a 4 fir de Karate virgesinn, ma och aner Sportaarte kënnen do trainéieren. Donieft huet een Ennen nach e grousse Parking, Vestiaire fir d'Sportler an en Zuschauerraum fir 500 Leit mat enger Buvette.

Wat den Historique ugeet, huet et schonn e bësse gedauert, bis d'FLAM hir national Infrastruktur hat. 2005 hat een zu Stroossen eng Infrastruktur, déi awer huet missen ofgerappt ginn. Dunn huet ee beim Buergermeeschter nogefrot, fir en neien Zentrum, kee kommunalen, mä en nationalen, op Stroossen ze kréien. Zesumme mam Buergermeeschter ass een du bei de Sportminister gaangen, fir deem de Projet schmackhaft ze maachen.

D'Nationalkadere vun de verschiddene FLAM-Sektioune waren an de leschte Joren dacks an der Coque, fir ze trainéieren. Dat ännert elo e bëssen, esou de Fred Bertinelli. De Karate- a Judo-Club zu Stroossen hunn an deem Zenter hiert doheem. Ma och d'Nationalkaderen, de Judo ass nach zum Deel an der Coque, trainéieren am neien Zenter. Et ass grad fir d'Nationalequippen ideal, wa se ëmmer am selwechten, speziell ageriichte Kader, trainéiere kënnen.

Ronn 9 Milliounen Euro huet déi nei nationale Infrastruktur fir d'Arts-Martiaux kascht. Am meeschte Memberen huet de Karate mat 2.000 Lizenzen, da kënnt de Judo mat ronn 1500.