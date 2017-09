Volleyball-Virschau Dammen - Reportage vum Marc Burelbach



Schonn um Samschdeg spille bäi den Dammen de VC Stengefort an de VC Stroossen géinteneen. Béid Equippen hu sech an de leschte Joren ëmmer nees ganz enk Matcher geliwwert. D'lescht Saison huet et de VC Stengefort an d'Halleffinall vum Championnat gepackt. Och wann ee Match nach net allzevill ausseet, kéint e fir dës béid Equippen awer scho Richtungsweisend sinn.Och um Sonndeg kënnt et zu engem intressanten Duell tëscht dem VC Mamer an der Gym Bouneweg. Béid Equippe wëllen nees u fréier Erfolleger uknäppen. Fir den Optakt kéint een der Gym e klenge Virdeel zougestoen, well si de méi agespilltene Kader huet. De VC Mamer muss sech mat der neier Trainerin Claudia Barascu mol nach fannen.Favorit op de Championstitel dierft, och Serge Karier als Trainer, alt nees d'Résidence Walfer sinn. Als Haaptkonkurrent gesi se zu Walfer de Finalist vum leschte Joer, de CHEV Dikrech. Zu dësem Duell kënnt awer eréischt méi spéit an der Saison.Souwuel Dikkrech wéi och Walfer misste sech um éischte Spilldag géint hir respektiv Géigner Péiteng a Fenteng kloer duerchsetze kennen.

Och do kënnt et schonn um éischte Spilldag zu ganz intressante Matcher. De Spëtzematch vum Weekend ass Walfer géint Fenteng. Och wann déi Walfer quasi eng nei Equipe um Terrain stoen hunn, gesäit sech z.B. de Max Havé awer prett, fir och dëst Joer nees eng wichteg Roll an der Course ëm de Championstitel ze spillen ...



Nodeems de CHEV Dikrech zënter hirem Championstitel 2013 schonn e sëlleche Spiller un aner Veräiner ofginn hat an elo och nach de laangjärege Passeur Gorbatiouk op Luerenzweiler gewiesselt ass, muss sech de CHEV dëst Joer wuel méi ëm de Klassenerhalt këmmeren. E Sonndeg de Mëtteg kënnt et do zum direkten Duell mam Volley80 Péiteng.



Beim Match Luerenzweiler-Stroossen, och um Sonndeg, gesäit een dann, ob déi Luerenzweiler mat hirem neie Passeur schonn agespillt sinn an ob si dem Champion sortant Stroossen eventuell kënnen e Been stellen. Och den Nationalspiller a Sportzaldot Chris Zuidberg dierft heibäi eng wichteg Roll spillen.



An der drëtter Sonndespartie sti sech de Volley Bartreng an den Escher VBC géintiwwer. Déi Bartrenger hu sech iwwert de Summer mat den 2 fréiere Walfer Spiller Cloot a Bichel verstäerkt a dierften domat an dëser Saison e puer Wierder méi an den Halleffinalle matschwätze kënnen. Awer och Esch mam fréiere Fentenger Passeur Dimitrov sollt een net ënnerschätzen.