LIVE Cyclissem-WM um 15 Auer De Bob Jungels start um 16.53 Auer am Zäitfueren

De Bob Jungels ass um Mëttwoch op der WM am Cyclissem zu Bergen an Norwegen am Zäitfuere bei den Hären am Asaz. RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit live.