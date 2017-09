© pressphoto (Archiv)

D'Equipe vum, d'Arminia Bielefeld, konnt sech duerch zwee Goaler an de leschte Minutte vun der Partie géint Dresden behaapten. An der 80. Minutt huet de Voglsammer den 1:0 zu Dresden geschoss an an der Nospillzäit huet de Weihrauch mam 2:0 fir Bielefeld fir de Schlusspunkt gesuergt.No 7 Spilldeeg steet Bielefeld mat 13 Punkten op der 5. Plaz an der Tabell. Éischten ass Fortuna Düsseldorf mat 16 Punkten. Um Wupp vun der Tabell steet Kaiserslautern mat nëmmen 2 Punkten. Den 1. FC Kaierslautern huet no der weiderer Defaite géint den Aue reagéiert an hiren Trainer, Nobert Meier, um Mëttwoch entlooss.An der Belsch ginn dës Woch an der Coupe d'1/16-Finalle gespillt. Um Dënschdeg huet denan denmat Lierse aus der 2. Divisioun mat 0:2 zu Antwerpen (1. Divisioun) verluer. Déi zwee Lëtzebuerger hunn de Match duerchgespillt.