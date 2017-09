© afp

Fir Köln gesäit et dës Saison weider guer net gutt aus. Och um 5. Spilldag gouf et fir d'Equipe vum Peter Stöger nees eng Defaite. Bis elo konnt Köln nach kee Match gewannen a steet mat 0 Punkten um Wupp vun der Tabell.Bei der 0:1 Néierlag géint Frankfurt gouf et nees Ierger ëm de Video-Arbitter. De leschte Weekend hat dem FC no de Video-Arbitter zu Onrecht an de Match agegraff, e Mëttwoch gouf et en ëmstriddenen Eelefmeter géint Köln, hei huet de Video-Assistent net agegraff. Kuerz drop gouf der Lokalformatioun e méiglechen Eelefmeter verweigert.Insgesamt huet ee Köln während den 90 Minutten awer eng Veronsécherung ugemierkt. Ze vill Feeler sinn de Spiller am Opbau geschitt an et gouf kaum Goalchancen. D'Eintracht war vun Ufank u méi selbstbewosst a konnt sech um Enn duerch den Eelefmeter vum Haller an der 22. Minutt mat 1:0 duerchsetzen.Um Mëttwoch den Owend spillt um 20.30 Auer nach Mainz géint Hoffenheim, d'Hertha BSC géint Leverkusen, den HSV géint Dortmund a Freiburg huet Hannover op Besuch.