E Mëttwoch den Owend war nach eng Partie vun den Aachtelsfinallen an der Coupe de Luxembourg am Handball.

Coupe am Handball

Wéi erwaart konnt sech Bierchem zu Miersch mat 32:18 behaapten.Schonn de leschte Weekend hate sech an den Aachtelsfinalle Schëffleng, Péiteng, Diddeleng a Käerjeng fir déi nächst Ronn qualifizéiert. Donieft stinn nach Esch, de Museldall an d'Red Boys an der Ronn vun de leschten 8, si haten e Fräilous.