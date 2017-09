Den 10. Oktober spillt d'Lëtzebuerger Footballnationalequipe an der WM-Qualifikatioun am Stade Josy Barthel géint Bulgarien

De Virverkaf vun den Tickete fir de Match géint Bulgarien den 10. Oktober fänkt e Freideg den 22. September un. Tickete fir de Match ginn et ënnert anerem zu Monnerech um Siège vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun.



Am Ganze ginn et 3 verschidde Präiskategorien:



Tribune de Face: 40 Euro

Tribune de Côte: 30 Euro

Tribune Populaire: 20 Euro



Schreiwes vun der FLF:



Vente à l’avance / Match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA – Russie 2018

Luxembourg A – Bulgarie A, 10.10.2017 « Stade Josy Barthel », Luxembourg

coup d’envoi 20.45 hrs

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir annoncer dans votre prochaine édition que la vente à l’avance des billets en relation avec le match mentionné sous rubrique débutera le vendredi 22 septembre 2017 aux points de vente suivants :

- Agences de Voyages Emile Weber :

Agence Kirchberg Agence Luxembourg

44, av. J.-F. Kennedy 2, avenue de la Gare

L-1855 Luxembourg L-1610 Luxembourg

Tél. 356575-630 Tél : 402828-1

Agence Grevenmacher Agence Esch-Alzette

1, route de Thionville 46, rue de l’Alzette

L-6791 Grevenmacher L-4010 Esch-Alzette

Tél : 758224-1 Tél : 547775-1

Agence Mersch Agence Canach

Cactus Center 15, rue d’Oetrange

L-7543 Mersch L-5411 Canach

Tél : 263260-1 Tél : 356575-1

- Réidener Spënnchen - Librairie Libo

59, Grand-rue 45, Grand-rue

L-8510 Rédange L-9530 Wiltz

Tél : 23621076 Tél : 403030-400

- Centre de Formation National à Mondercange

Rue de Limpach

L-3932 Mondercange

Tél : 488665-1



