De Belsch iwwerhëlt d'Successioun vum Detlev Schönberg an huet e Kontrakt bis 2019 ënnerschriwwen.

Sport: Am meeschte gelies

© RTL Radio Lëtzebuerg / Rich Simon

D'Geheimniskréimerei an d'Konfusiounen am Volleyball-Milieu, wat den neie Lëtzebuerger Dammennationaltrainer ugeet, sinn domadder eriwwer.



De Belsch Herman Vleminckx sëtzt an Zukunft dann um Trainerstull vun der Lëtzebuerger Nationalequipe vun den Dammen. De fréiere Nationalspiller Christian Schanet gëtt de Co-Trainer.