Ni Xia Lian entscheidet Krimi nach 14 Matchbällen für sich2017 ITTF World Tour Austrian Open, 19. – 24. septembre 2017 – Linz (AUT)In einem äu8erst nervenaufreibenden Spiel in der ersten Runde der Austrian Open in Linz hat Ni Xia Lian sich in extremis für das Achtelfinale qualifiziert. Gegen die in der Weltrangsliste um 50 Plätze besser platzierte Japanerin Honoka Hashimoto machte sie am Abend zunächst einen zwei-Satz-Rückstand wett, wehrte sechs Matchbälle ab und verwandelte ihren eigenen achten Matchball im letzten Satz zum 18-16.Gegen die defensiv eingestellte Gegnerin tat sich die Luxemburgerin in den ersten beiden Sätzen schwer, gewann im dritten Durchgang aber Oberwasser und die Sätze drei und vier mit jeweils 11-6. Es entwickelte sich daraufhin eine packende Partie mit einer sehr hohen Intensität und Dramatik. Im sechsten Satz steuerte die Japanerin den Sieg an, doch es gelang Ni Xia Lian, fünf Matchbälle abzuwehren und diesen Durchgang noch mit 16-14 zu gewinnen. Im letzten Satz musste die Luxemburgerin wiederholt einen Rückstand aufholen, ehe sie mehrmals zum Matchgewinn aufschlagen konnte. Obwohl die Japanerin zwischendurch ebenso die Möglichkeit hatte, das Spiel zu ihren Gunsten zu beenden, bewies Ni Xia Lian absolute Nervenstärke und verwandelte den insgesamt 14. Matchball des Duells zu ihrem 4-3-Sieg.Im Achtelfinale trifft sie morgen entweder auf Li Qian (POL) oder Hina Hayata (JPN).Damen-Einzel (R 64)Ni Xia Lian (63) - Hashimoto Honoka (JPN/13) 4-3 -9, -5, 6, 6, -5, 14, 16QualifikationNi Xia Lian (63) - Lupulesku Anelia (SRB/312) 4-0 6, 5, 7, 3Ni Xia Lian (63) - Huang Yu-Wen (TPE/196) 4-0 4, 5, 3, 8