Hueschtert aus der national Divisioun huet et en Donneschdeg den Owend mat Mäerzeg aus der 1. Divisioun ze di kritt. Déi Hueschterter haten auswäerts kee Problem a setze sech no 90 Minutte mat 5:0 duerch.An der zweeter Partie vum Owend stounge sech Bieles aus der 1. Divisioun a Millebaach aus der Éierepromotioun géigeniwwer. Hei konnt sech um Enn Millebaach mat 2:0 behaapten.E Samschdeg geet et weider mat de Matcher vun den 1/32-Finallen an der Coupe de Luxembourg. Hei spillt d'Fola (ND) zu Wëntger (D1) an de Préizerdaul kritt et mat Useldeng ze dinn. Béid Veräiner spillen an der 2. Divisioun.Déi weider Partië vun der Coupe ginn dann e Sonndeg gespillt.