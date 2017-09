Handball-Virschau 1 / Reportage Gilles Tricca



D'Ambitioune si beim 5. vun der leschter Saison, dem HB Diddeleng, ganz kloer. Et soll nees e bessert Klassement erauskommen an deemno och eng Participatioun bei der Coupe d’Europe, wat jo dëst Joer zanter laangem net de Fall ass. Dobäi soll de neie Mann am HBD-Dress de Jimmy Hoffmann eng grouss Hëllef sinn.Zu Péiteng soll um Enn vun der neier Saison op d'mannst nees eng Kéier déi 6. Platz dra sinn. Mat Zuzo an Horak goufen dann och routinéiert Spiller rekrutéiert a mam David Gyafras hu se de beschte Buteur aus der Liga vun der leschter Saison an hire Reien. Deemno presentéiere sech déi Péitenger als onbequeme Géigner.Fir Schëffleng an Dikrech wäert et nees eng méi schwéier Saison ginn. Bei de Schëfflenger hat ee souguer e Moment gefaart et kéint ee keng kompetitiv éischt Equipe méi op d'Bee stellen. Dat ass awer net de Fall esou den NGuyen.Beim Chev Dikrech gëtt sech och nees op eng komplizéiert Saison agestallt. D'Konditioune géigeniwwer vun der leschter Saison si praktesch déi nämlecht bliwwen. D'Zil ass et sech fir de Playoff ze qualifizéieren, och wann dat ganz schwéier dierft ginn.

Handball-Virschau 2 / Reportage Serge Olmo



Bei deenen Escher ass de Kader zimlech de selwechte bliwwen. Op der Bänk sëtzt elo den erfuerenen éisträicheschen Trainer Markus Burger. Fir de Nationalspiller Dani Scholten sinn d’Ambitiounen nees ganz grouss. De leschte Weekend hunn di Escher dann och schonn den éischten Titel vun der Saison gefeiert. Si konnte sech an der Supercoupe géint den HC Bierchem duerchsetzen.Den HC Bierchem war di lescht Saison di positiv Iwwerraschung. D’Réiserbänner stoungen an der Finall vun der Coupe a si Vizechampion ginn an dat obwuel muench jonk Spiller an d’Equipe integréiert goufen. Déi Bierchemer hu kee neien Trainer an hu sech och net spektakulär verstäerkt.Déi Déifferdenger hu mam Mazedonier Danilo Brestovac e neien Trainer engagéiert. D’Red Boys hunn och 2 nei Goalkeeper tëscht de Pottoe stoen, mä et goufen och nei Leit am Feld geholl. Déi Déifferdenger hunn awer mam Yann Hoffmann dem Nationalspiller e ganz wichtege Mann verluer.Den HB Käerjeng huet sech ferm verstäerkt. Déi nei Spiller ënner der Direktioun vum neie griicheschen Trainer Dimitris Dimitroulias si ganz staark anzeschätzen. De Mikel Molitor weess datt seng Equipe ëm den Titel ka matspillen.De Samschdeg ass den HB Käerjeng emol de klore Favorit géint de Noper Péiteng.