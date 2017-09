Gérard Lopez a Lille: Schwieregen Depart (22.09.2017) De Roland Miersch huet sech e Bild vum Domaine de Luchin, dem Haaptsëtz vu Lille, gemaach.

70 Milliounen huet een de Summer iwwer zu Lille a nei Spiller investéiert. No 6 Spilldeeg steet de Veräin aus der Ligue 1 awer mat nëmme 5 Punkten op der 17. Plaz an der Tabell. Fir de Gérard Lopez ass dat am Ufank vun der Saison awer net dramatesch.De Roland Mersch war fir eis op Lille an huet sech e Bild vum Domaine de Luchin gemaach.