Lewandowski an der 33. Minutt op ëmstriddenen Eelefmeter a Robben an der 42. Minutt duerch een ofgefälschte Schoss haten d'Bayern no vir bruecht.No der Paus waren dunn awer d'Wëllef drun: 2:1 no engem Fräistouss vum Maximilian Arnold an der 56. Minutt - dobäi hat den Neuer-Vertrieder Sven Ulreich guer net gutt ausgesinn. 7 Minutte viru Schluss huet dunn den Daniel Didavi fir deen dach glécklechen 2:2 gesuergt an dem FCB doduerch de virleefege Sprong un d'Tabellespëtzt vermasselt. Ma d'Müncher hunn einfach ze vill Chancen ausgelooss.A 5 Deeg muss d'Equipe vum Carlo Ancelotti eng Schëpp drop leeën, wa se an der Champions League zu Paräis géint de PSG bestoe wëll.Fir Wolfsburg war de Punktgewënn e Succès fir deen neien Trainer Martin Schmidt, deen den Andries Jonker ofgeléist huet.Déi weider Matcher vum 5. Spilldag sinn e Samschdeg an e Sonndeg.