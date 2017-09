© afp

De Sacha Pulli ass nees dobäi, grad wéi d'Ofwierspezialisten Tommaso Cosanti an Tom Quintus an de Pivot Julien Kohn. Den Dany Scholten ass dogéint net am Kader.E Freideg war de Sacha Pulli Invité an der Emissioun Radio Sport-Club. Hei huet den Handballer iwwert déi nei Saison geschwat an och iwwert d'Nationalequipe.