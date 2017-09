Sport: Am meeschte gelies

Um 19 Auer gouf zu Käerjeng den éischte Match vun dëser Saison bei den Hären ugepaff. Hei konnt sech de Favorit mat 30:14 géint den HB Péiteng duerchsetzen. Schëffleng verléiert doheem mat 22:33 géint Diddeleng, an d'Red Boys wannen 37:20 zu Dikrech. Bierchem verléiert 25:30 géint Esch, dat nodeem d'Heemequipe nach 21:17 no 40 Minutten amAvantage war.Bei den Damme klappt de Museldall de Standard mat 31-24, Schëffleng verléiert doheem 17-29 géint den HB Diddeleng an déi Dikrecher loossen den Damme vun de Red Boys mat 31-13 keng Chance.