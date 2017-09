© twitter/Bundesliga

- Hertha BSC Berlin 1:0Mainz schéngt eng schwéier Saison viru sech ze hunn, nëmmen 3 Punkten no 5 Spilldeeg, aneschters gesäit dat aus bei der Hertha, déi ganzer 8 Punkten um Kont haten no 5 Spilldeeg.An enger kämpferescher Partie ass an den éischte 45 Minutte kee Goal gefall. An der zweeter Hallschent ass dunn nees eng Kéier de Video-Assistent zum Asaz komm. Hei gouf ee kloert Foul um Muto festgestallt, esou dass déi Mainzer een Eelefmeter zougesprach kruten. Den de Blasis ass ugetrueden an och wann de Keeper nach mat den Hänn um Ball war, ass de Ball am Filet gelant.Et sollt kee Goal méi falen an domat feiert Mainz déi éischt Victoire vun der Saison.- Eintracht Frankfurt 2:1Beim Vizechampion ass et bis elo nach net richteg ronn gelaf an dëser Saison. Mat 7 Punkten no 5 Spilldeeg hat ee genau esou vill Punkten ewéi de Géigner vu Frankfurt.Leipzig ass awer besser an de Match komm. D'Lokalequipe konnt sech gutt Chancen erausspille a konnt no 28 Minutte verdéngt mat 1:0 a Féierung goen. Den Augustin stoung no engem Schoss vum Werner um zweete Potto genau richteg an huet de Ball nach just missen iwwer d'Linn drécken.Nom Säitewiessel war et weider de Vizechampion, deen de Match diktéiert huet. Esou konnte si no 68 Minutten duerch de Werner hiren Avantage vergréisseren.Och wa Frankfurt duerch ee Goal vum Rebic an der 77. Minutt nach eng Kéier verkierze konnt, sollt et awer kee Punkt méi ginn.- FC Schalke 04 2:0Hoffenheim stoung no 5 Spilldeeg op der 4. Plaz, dat ouni Néierlag. Géint Schalke waren en och si déi besser an d'Partie gestart sinn.D'Haushäre sinn iwwer déi lénks Säit komm mam Zuber, deen Iwwersiicht bewisen huet an de fräistoende Geiger ugespillt huet, dee vun der Strofraumgrenz aus de Ball an de lénksen Eck schéisse konnt. Mat dëser verdéngter 1:0 Féierung goufen d'Säite gewiesselt.No ronn enger Stonn hat Schalke eng riseg Chance fir den Ausgläich, all d'Spiller vun Hoffenheim ware geschloen, ma de Ball ass widder d'Lat gaangen.Um Enn gouf et eng 2:0 Victoire fir d'Lokalequipe, dat well de Rupp an der 94. Minutt nach een dropsetze konnt.VfB Stuttgart - FC AugsburgAugsburg stoung no 5 Spilldeeg och ganz gutt an der Tabell. Nodeems et um éischte Spilldag nach eng Néierlag géint Hamburg gouf, ass kee vun den uschléissende 4 Matcher verluer gaangen. Den Opsteiger vu Stuttgart hat ee mëttelméissege Start an dës Saison a stoung mat 6 Punkten op der 12. Plaz.An der éischter Hallschent konnt keng Equipe sech richteg geféierlech Aktiounen erausspillen, esou dass et ouni Goalerfolleg an d'Paus gaangen ass. Dëst Phänomen huet sech och uechter déi komplett zweet Hallschent gezunn. D'Partie ass ouni Goal an ouni Gewënner op en Enn gaangen.Werder Bremen - SC FreiburgHei war et eng Partie tëscht zwou Formatiounen déi net gutt an dës Saison gestart sinn. Virun dësem Spilldag stoung Bremen op der zweetleschter Plaz a Freiburg op der drëttleschter Plaz.Et huet am Spill u Qualitéit am Offensivspill gefeelt, esou huet den Arbitter déi zwou Formatioune beim Stand vun 0 zu 0 an d'Kabinne geschéckt.Och no der Paus huet sech net vill dorunner geännert. Et ass beim 0:0 bliwwen, ee Resultat mat dem keng vu béide Formatioune kann zefridde sinn.Denum 18.30 Auer ass dann nach d'Partie tëscht dem Tabelleleader Borussia Dortmund a Borussia Mönchengladbach.