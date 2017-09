© afp

Um 6. Spilldag an der spuenescherkoum et zum Spëtzematch tëscht dem Zweete vu Sevilla an dem Drëtten Atletico Madrid. An enger ausgeglachener éischter Hallschent war net vill geschitt, béid Formatioune sinn zwar zu Chancë komm, konnten awer keen Notzen doraus zéien. An der zweeter Hallschent huet de Yannick Carrasco dunn d'Lokalequipe vu Madrid a Féierung bruecht. An der 69. Minutt konnt de Griezmann op Virlag vum Filipe Luis erhéijen. Um Enn wënnt Atletico mat 2:0 a béid Equippen tauschen domat d'Plazen an der Tabell.