Nodeems an der éischter Hallschent kee Goal gefall ass, konnt Heidenheim no enger Stonn duerch de Feick mat 1:0 a Féierung goen. Dësen Avantage sollt awer net bis zum Enn esou stoebleiwen, dat well Bielefeld reagéiert huet. An der 78. Minutt konnt de Börner den Ausgläich markéieren. Fir eng Victoire sollt et awer net méi duergoen. D'Equipe vum Jeff Saibene steet domat elo op der gudder 5. Plaz an der zweeter däitscher Bundesliga.