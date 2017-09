De Lëtzebuerger Fussballnationalspiller Stefano Bensi gouf virun 10 Deeg un de Kräizbänner an um Meniskus operéiert.Den Offensivmann vun der Fola, dee sech virun der Lännermatch-Paus blesséiert hat, wollt siwe Wochen zu Lëtzebuerg bleiwen, éier et op Clairfontaine, de Stützpunkt vun der Franséischer Federatioun geet, wou hie mat der Reha weider maache wollt.Ma elokoum d'Nouvelle, datt de Spiller um Samschdeg wéinst enger Thrombose zeréck an d'Spidol misst goen. A wéi wäit dat de Comeback vum Stefano Bensi no hanne gehäit, ass nach net gewosst.