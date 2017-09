Donieft gouf et Punkte fir Esch, Diddeleng an de Racing. Bei den Damme wënnt Diddeleng ganz knapp géint de Gréngewald.

Sport: Am meeschte gelies

© Guy Seyler / RTL Sport

De Racing konnt sech am éischte Match vum Spilldag mat 80:74 géint d'Sparta vu Bartreng duerchsetzen. Diddeleng wënnt ganz kloer mat 104 op 64 géint Hiefenech. De Basket Esch konnt sech ouni gréisser Problemer mat 93:69 géint AB Contern duerchsetzen, d'Musel Pikes klappen den Doublé-Gewënner vu leschter Saison Steesel mat 72:66.Bei den Damme klappt de Basket Esch den AB Contern mat 80:76. An d'Verlängerung huet et tëscht de Musel Pikes a Steesel misse goen, bis sech d'Gäscht mat 74:68 behaapte konnten. D'Sparta konnt sech beim Telstar mat 68:59 duerchsetzen. Ganz knapp ka sech Diddeleng mat 56:54 géint Gréngewald-Hueschtert duerchsetzen.