© Jana Peters

© pressphoto / Roland Miny

Zanter 1988 huet all Joer en afrikanesche Leefer sech an de Palmarès vun der Route du Vin zu Réimech ageschriwwen. Dat war och dëst Joer nees de Fall. No den 21 Kilometer ka sech de Zelalem Mengistu d'Victoire sécheren. Den Äthiopier konnt sech op de leschte Meter vum Kenianer Ezra Kering ofsetzen an hei zu Réimech d'Victoire an enger Zäit vun 1 Stonn 2 Minutten a 37 Sekonne feieren. Zanter 1996 ass et déi éischte Victoire bei der Route du Vin vun engem Äthiopier.D'Course war 2017 ganz spannend, déi éischt 5 sinn innerhalb vun 30 Sekonnen iwwert d'Arrivée gelaf.Bei den Damme konnt sech d'Peninah Kandie aus Kenia bei Kilometer 15 vun hire Konkurrentinnen ofsetzen an ass dunn alleng a Richtung Arrivée gelaf. Hei huet si sech an enger Zäit vun 1 Stonn 9 Minutten an 16 Sekonnen d'Victoire geséchert. Si verbessert de Streckerekord ëm 6 Sekonnen.

Martine Mellina a Pol Mellina gewannen de Championstitel

De Podium vum Lëtzebuerger Championnat bei den Hären. © Jana Peters

Aus Lëtzebuerger Siicht do war et um Sonndeg d'Lëtzebuerger Championnat am Semi-Marathon. Bei den Häre kann de Pol Mellina sech den Titel sécheren. De Leefer vum Celtic konnt sech mat enger Zäit vun 1 Stonn 8 Minutten a 7 Sekonnen no 2013, 2014, 2016 an 2017 de 4. Titel gewannen. Am Schlussklassement gëtt de Pol Mellina de gudden 13..Um Podium stoungen nach de Christophe Kass an den Frank Schweitzer.Bei de Lëtzebuerger Damme geet den Titel un d'Martine Mellina. D'Leeferin konnt sech bei hirem éischte Semi-Marathon direkt Gold sécheren, dat an enger Zäit vun 1 Stonn 19 Minutten a 55 Sekonnen. Am Schlussklassement ass et déi 13. Plaz. Um Podium vum Championnat stoungen nach d'Martine Nobili an d'Tatjana Quesada.