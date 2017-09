De Peter Stöger huet mat Köln den éischte Punkt fir dës Saison zu Hannover geholl.

Hannover 96 - 1. FC Köln 0:0Den Opsteiger Hannover huet no 5 Spilldeeg ganzer 11 Punkten um Kont, dat ass de beschte Start an eng Bundesliga-Saison an der Veräinsgeschicht. Fir Köln war et wuel mat déi schlechst Performance an der Veräinsgeschicht. 5 Matcher, dovunner kee gewonnen, bis elo en Albdram fir d'Equipe, déi dëst Joer och an der Europa League spillt. Och do konnt een nach net gewannen.Och zu Hannover konnten déi Kölner net gewannen, ma ëmmerhinn den éischte Punkt fir dës Saison mat heem huelen. Hannover hat däitlech méi vum Match, mat 14 zu 6 Schëss op de Goal a 64 Prozent Ballbesëtz, ma si hunn et net fäerdeg bruecht, fir de Ball am Goal ënner ze bréngen. Ganz dacks hu si sech d'Zänn un der gudder Defense vun de Kölner souwéi dem Horn am Goal ausgebass. Domadder verpasst den Opsteiger de Sprong an d'Top 3 a steet elo mat 12 Punkten op der 4. Plaz, 1 Punkt hannert de Bayern a 4 hannert Dortmund. Köln ass mat engem Punkt elo weider op der leschter Plaz, 2 Punkten hannert Bremen an dräi hannert Freiburg.Bayer Leverkusen - Hamburger SV (18.00 Auer)Béid Equippen hunn op een Neits kee gudde Start an d'Saison gehat. Si stinn op de Plaze 14 a 15 mat 6 respektiv 4 Punkten. Eng Statistik schwätzt allerdéngs fir d'Lokalequipe. D'"Werkself" ass zanter 8 Heemmatcher géint den HSV ongeschloen.

Interessant Statistiken

Excellent Stëmmung beim BVB no der 6:1 Victoire (24.09.2017) Um 6. Spilldag huet Borussia Dortmund mat 6:1 géint Borussia Mönchengladbach gewonnen. De BVB ass de Moment den Tabelleleader.

Dortmund féiert no 6 Spilldeeg d'Tabell souverän un. De Lars Stindl war um Samschdeg och deen 1. Spiller deen dës Saison ee Goal géint de BVB markéiere konnt. Do virdru konnt de Goalkeeper, de Schwäizer Roman Bürki, ganzer 515 Minutten ouni Géigegoal iwwerstoen. Den Tabelleleader ass elo och schonns zanter 41 Matcher doheem am Signal Iduna Park ongeschloen. Déi Schwaarz-Giel hunn eng Goaldifferenz vu +18, wat och een neie Rekord ass. Nach ni an der Geschicht vun der Bundesliga konnt ee Veräin no 6 Spilldeeg esou eng gutt Goaldifferenz opweisen.Ma och fir Hoffenheim ass et eng richteg gutt Saison. 14 vu méiglechen 18 Punkte konnte si sammelen, och dat ass déi beschte Leeschtung an der Veräinsgeschicht. Genau ewéi de BVB ass Hoffenheim och extrem staark am eegene Stadion. Esou huet d'Equipe vum Julian Nagelsmann kee vun de leschten 21 Matcher zu Sinsheim verluer. Hei konnt ee 14 Victoirë feieren, 7 Mol gouf et ee Remis.Wat een och nach ënnersträiche muss ass, dass de Pablo de Blasis mat sengem verwandelten Eelefmeter um Samschdeg, dee 500. Bundesliga-Goal vu Mainz geschoss huet.