Viru ronn 200 Spectateuren an der Arena vun der Kockelscheier hunn d'Lëtzebuerger sech mat 2:5 géint Asnières Castors misse geschloe ginn.D'Gäscht ware schonns d'Woch virdrun mat enger 5:1 Victoire géint Reims an d'Saison gestart. D'Equipe vum Petr Fical war trotz allem awer zouversiichtlech virun der Partie, dat well ee sech d'lescht Saison och zweemol géint Reims duerchsetze konnt.D'Lëtzebuerger si gutt an d'Partie komm, ma et konnt een dësen Niveau awer net de ganze Match halen an esou koum et um Enn zu der éischter Néierlag am éischte Match.