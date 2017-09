X

Et war ee Krimi op allerhéchstem Niveau um Sonndeg Owend. Luerenzweiler krut Besuch vum Champion vu Stroossen. D'Gäscht ware besser an d'Partie komm a konnte sech den éischten an den drëtte Saz sécheren. Esou stoung et 2:1 fir Stroossen, ma do ass de Kampfgeescht bei Luerenzweiler opkomm. Mat 25 op 20 konnte si de 4. Saz fir sech entscheeden an esou de 5. an entscheedende Saz erzwéngen. Hei hunn d'Haushäre näischt méi ubrenne gelooss an hunn ganz héichqualitative Volleyball gewise fir um Enn de Saz kloer mat 15 zu 8 ze gewannen. 3:2 steet et um Enn fir Luerenzweiler an domat ass déi éischt Iwwerraschung vun der Saison perfekt.Luerenzweiler konnt sech am Joer 2005 d'Kroun opsetzen ewéi si géint Stroossen de Championstitel gewanne konnten. Stroossen konnt sech den Titel déi lescht 4 Joer all Kéiers sécheren.Iwwerdeems konnt Dikrech sech mat 3:1 géint Péiteng duerchsetzen. Um Samschdeg hat Fenteng schonns mat 3:1 géint Walfer gewonnen.Bei den Dammen goufen et um Samschdeg Victoirë fir Walfer a Stroossen. Zweemol gouf et een 3:0 géint Fenteng, respektiv Stengefort. Um Sonndeg konnt d'Gym sech och kloer mat 3:0 géint Mamer behaapten an Dikrech konnt sech mat 3:1 géint Péiteng duerchsetzen.