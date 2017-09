Bei den Häre konnt sech d'Etzella um Enn kloer mat 85 op 69 behaapten. Nodeems déi éischt Hallschent relativ ausgeglach war, huet d'Etzella an der zweeter Hallschent richteg opgedréint. Am drëtte Véierel gouf et dunn d'Virentscheedung. D'Etzella mam staarke Billy McNutt hunn d'Häre vu Walfer un d'Mauer gespillt.Virun allem d'Offensiv vun der Etzella war an der zweeter Hallschent ganz konzentréiert a si waren um Enn einfach kierperlech och méi staark an esou hu si vill Feeler an der Walfer Defense erzwongen.Bei den Damme war et méi eng knapp Partie. Béid Equippen hunn an der Offensiv ganz gutt agéiert, esou dass um Enn d'Damme vu Walfer sech mat 94 op 87 duerchsetze konnten.