En Donneschdeg schonn hu sech d'LA Rams géint San Francisco 49 mat 41:39 duerchgesat.Ganz enk war et tëscht den New York Giants an de Philadelphia Eagles. Wéi et an de leschte Quarter gaangen ass, haten d'Eagles en Avantage vu 14:0, ma d'Giants konnte 24 Punkten eleng an deene 15 Minutte maachen. Well och d'Eagles Punkte konnten, stoung et 24:24 an d'Eagles waren a Ballbesëtz. D'Defense vun den Giants konnt si op d'Distanz halen, ma de Rookie Kicker Jake Elliot, dee se bei de Bengals net wollten, huet et gepackt, aus 61 Yards e Fieldgoal ze markéieren an esou senger Equipe a leschter Sekonn d'Victoire, 27:24, ze sécheren.Schwéier gedoen hu sech och d'Patriots, déi 36:33 géint d'Texans gewanne konnten, datt och mat de leschte Punkte kuerz viru Schluss. 24:27 stoung et um Enn tëscht de Bengals an de Packers.Richteg iwwerrannt hunn d'Jaguars vun Jacksonville d'Ravens vu Baltimore, zum Schluss vum Match stoung et 44:7 fir d'Heemequipe. Och Héich hunn d'Saints vun New Orleans hir Divisonal-Rivals Carolina Panthers mat 34:13 geklappt. D'Buccaneers vun Tampa verléieren am Minnesota bei de Vikings 17:34.- 49ers 41:37Ravens -7:44Browns -28:31Giants -24:27Dolphins -6:20Broncos -16:26- Panthers 34:13- Bears 23:17- Lions 30:26Buccaneers -17:34Texans -33:36Seahawks -27:33Bengals -24:27- Chargers 24:10Raiders -10:27E Méindeg mussen d'Dallas Cowboys nach bei den Arizona Cardinals untrieden.Aktuell hu just d'Atlanta Falcons an d'Kansas City Chiefs 3 vun 3 Matcher gewonnen. D'San Francisco 49ers, d'New York Giants, d'Cleveland Browns, d'Cincinnati Bengals an d'LA Chargers konnten nach kee Match gewannen.

Protester géint Rassismus, Kritik vum Trump



If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Statement from Owner Steve Bisciotti. pic.twitter.com/bdKWJ4UpCy — Baltimore Ravens (@Ravens) September 24, 2017

...NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Vill Spiller, Verantwortlecher a souguer Clubbesëtzer hunn op dësem Spilldag géint d'Aussoe vum US-President protestéiert. D'Pittsburgh Steelers ware bei hirem Match zu Chicago esouguer an der Kabinn bliwwen.Den US-President hat an de leschten Deeg iwwer Twitter méi dacks d'Amerikaner opgefuerdert, fir d'NFL Matcher ze boykottéieren, soulaang wéi d'Profie bei der Hymne géife streiken. Vun de Clubbesëtzer hat den Trump gefuerdert, datt si déi Spiller, déi protestéieren, esouguer géifen entloossen.De Besëtzer vun de Ravens hat awer séier och iwwer Twitter reagéiert, an deem hie gemengt huet, datt een hir Demonstratioun zu 100 Prozent géif ënnerstëtzen. All Stëmm misst gehéiert ginn, dat wier déi héchste Form vun Demokratie.Vill Spiller protestéiere géint d'Police-Gewalt géint Schwaarzer an den USA, andeem s si während der Nationalhymne op d'Knéie ginn oder déi riets Fauscht hiewen an net matzesangen. Ugefaange gouf dat vum fréiere Quarterback vun de 49ers Colin Kaepernick.E Sonndeg de Moien hat den Donald Trump dunn nach eng Kéier Kuelen an d'Feier gehäit a gemengt, d'Matcher wiere langweileg, mä vill Fans géifen doheem bleiwen, well si Amerika gär hätten.Nieft der NFL huet de President sech awer och mat der NBA ugeluecht, nodeem hien de Basket Meeschter Golden State Warriors ausgelueden hat, well hire Superstar Stephen Curry sech kritesch vis-à-vis vum aktuelle President geäussert hat.Och dëst huet zu ville Reaktiounen gefouert, de Lebron James huet den Trump als "Penner" bezeechent a vill Besëtzer vun den NBA an NFL-Clibb stinn net méi hannert dem President, obwuel dëse si opgefuerdert hat, fir d'USA z'ënnerstëtzen.