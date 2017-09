Dortmund kritt et den Owend mam Titelverdeedeger Real Madrid ze dinn. Dee Match gëtt och live um 2ten RTL an op RTL.lu iwwerdroen.

De BVB steet allerdéngs no enger 1-3 Defaite fir den Optakt bei Tottenham schonn ënner Drock.



Leipzig ass um Dënschdeg den Owend bei Besiktas Istanbul op Besuch a Monaco spillt géint Porto. Manchester City kritt et mat Donetsk ze dinn a Spartak Moskau trëtt géint Liverpool un.



E Mëttwoch ass et dann d'Suite vun de Matcher an de Gruppen A bis D, mat do ënnert anerem der Partie tëscht dem Paris St Germain a Bayern München.