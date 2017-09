© pressphoto.rtl.lu (archiv)

De Gilles Muller spillt des Saison keen Tennis-Tournoi méi. No Récksprooch mat sengen Dokteren, Kinéen an Traineren huet de Lëtzebuerger Sportler vum Joer decidéiert, datt et déi bescht Optioun ass, elo ze raschten an d'Seenenentzündung um lénken Ielebou, déi hien elo schonn de ganze Summer mat sech zitt, auszekuréieren.



An engem Communiqué schreift de Gilles Muller, datt seng Equipe alles probéiert huet, fir datt hien ënnert de beschte Konditioune kéint spillen, elo wär awer e Punkt erreecht, wou hie fäert, datt d'Blessure méi schlëmm kéint ginn. Et wär eng schwéier Decisioun gewiescht, well no engem super Joer war hien ganz no dru , fir an d'Top 20 an der Weltranglëscht ze kommen.



De Gilles Muller ass awer ganz motivéiert nach e puer Joer um Proficircuit ze spillen an dofir ass et elo wichteg, sech Zäit ze ginn, fir nees 100 % fit ze ginn.





De 34 Joer ale Spiller vun der Spora hätt des Saison nach d'ATP-Tournoie vun Tokio, Shanghai, Basel a Paräis-Bercy ze spille gehat, donieft stoung och nach en Dubbel-Mixte beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier um Programm.