Um 1. Spilldag hat sech Bayern München nach mat 3:0 géint Anderlecht duerchgesat, e Mëttwoch den Owend ass et awer net esou weider gaangen. Den däitsche Rekordmeeschter verléiert nämlech am Grupp B mat 0:3 bei Paris St. Germain, d'Goaler hunn den Alves, de Cavani an den Neymar geschoss.Direkt an der 2. Minutt ass Bayern kal erwëscht ginn. De Neymar konnt sech géint 3 Münchener duerchsetzen, huet de Ball op den Alves ginn an deen huet aus hallef rietser Positioun dem Ulreich keng Chance gelooss. Domadder stoung et 1:0 fir d'Fransousen. D'Gäscht waren duerno ëmmer nees no um Ausgläich drun, ma déi lescht Konsequenz huet gefeelt. De PSG huet déi net vermësse gedoen a konnt an der 31. Minutt duerch de Cavani mat 2:0 a Féierung goen. Dës Kéier ass de Mappé net richteg vun de Bayern attackéiert ginn a konnt de Ball un der Strofraumgrenz op de Canvani ginn. De Spiller vum PSG huet sech net zweemol biede gelooss an huet de Ball an de Filet gesat.Och no der Paus war et dat nämlecht Bild. D'Verteidegung vu Bayern München war net déi allerbescht. Ëmmer nees si si Neymar a Co. hannendru gelaf a sinn e Schratt ze spéit komm. An der 58. Minutt konnt de Martinez nach a gréisster Nout de Ball degagéieren, kuerz drop konnt d'Lokalformatioun awer op 3:0 erhéijen. An der 61. Minutt huet de Mappé sech am Strofraum géint den Alaba an de Süle duerchgesat, de Martinez huet probéiert ze klären, ma de Ball ass dem Neymar virun d'Féiss gefall a schonn huet et am Goal vum Ulreich gerabbelt.No 90. Minutten ass et eng verdéngten 3:0 Victoire fir de PSG. Bei Bayern München kënnt domadder weider keng Rou an de Veräin.Amhuet Manchester United zu Moskau keng Problemer kannt. D'Equipe vum Mourinho konnt direkt an der 4. Minutt duerch de Lukaku mat 1:0 a Féierung goen. Duerno hunn d'Englänner weider den Toun uginn a konnten duerch Goaler vu Martial a Lukaku bis d'Paus op 3:0 erhéijen. No 57 Minutte konnt de Mkhitaryan op 4:0 setzen. An der 90. Minutt huet Moskau nach den 1:4 geschoss, ma do war et schonn ze spéit, sou dass ManU verdéngt déi 3 Punkte mat heem hëlt.Amhuet Atlético Madrid mat 1:2 géint Chelsea verluer. De Griezmann huet d'Haushäre kuerz virun der Paus a Féierung bruecht. An der 60. Minutt koum d'Reaktioun vun de Gäscht. De Morata konnt op 1:1 ausgläichen. D'Decisioun ass an der leschter Minutt vun der Nospillzäit gefall. De Batshuayi huet den 2:1 fir Chelsea markéiert. Fir Atlético Madrid leeft et bis ewell nach net esou richteg. Um 1. Spilldag gouf et nëmmen en 0:0 géint Roum.Amhuet de Sporting géint Barcelona gespillt. D'Gäscht hu sech schwéier gedoen a profitéieren um Enn vun engem Selbstgoal vum Coates an der 49. Minutt fir mat 1:0 ze gewannen.

Hei den Iwwerbléck vun de Partien um Mëttwoch

ZSKA Moskau -1:40:1 Lukaku (4'); 0:2 Martial (19'); 0:3 Lukaku (27'); 0:4 Mkhitaryan (57'); 1:4 Kuchaev (90')- Benfica 5:01:0 Lang (2'); 2:0 Oberlin (20'); 3:0 van Wolfswinkel (59'); 4:0 Oberlin (69'); 5:0 Dié (80')Anderlecht -0:30:1 Griffiths (38'); 0:2 Roberts (50'), 0:3 Sinclair (93')- Bayern 3:01:0 Alves (2'); 2:0 Cavani (31'); 3:0 Neymar (61')Atlético -1:21:0 Griezmann (40'); 1:1 Morata (60'); 1:2 Batshuayi (94')Qarabağ -1:20:1 Manolas (7'); 0:2 Dzeko (15'); 1:2 Pedro Henrique (28')- Olympiacos 2:01:0 Higuain (60'); 2:0 Mandzukic (80')Sporting CP -0:10:1 Coates (49')