Um Donneschdeg den Owend ass den 2. Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League. Vrun allem zu Köln dierft et en hëtzege Match ginn.

Ënnert anerem den 1. FC Köln empfänkt, fir den éischten Heemmatch no 25 Joer op europäeschem Niveau, de Roude Stär Belgrad. Et ass allerdéngs ee Match, dee mat engem héije Risiko verbonnen ass. De serbesche Rekordchampion ass nämlech bekannt dofir, vill gewaltbereet Fans matzebréngen. D'Police zu Köln ass mat iwwer 2.000 Beamten am Asaz, fir méiglech Ausenanersetzungen ze verhënneren.

D'Hertha vu Berlin spillt géint de schwedeschen Champion Östersund, dee sech an der Qualifikatioun fir d'Europa League ënnert anerem géint d'Fola Esch duerchgesat hat.

Arsenal spillt auswäerts géint Baryssau, Salzburg empfänkt den Olympique Marseille a Lazio spillt géint Zulte Waregem.





Astana - Sl. Prag Vikt. Pilsen - H. Beer Sheva FC Lugano - FCSB Bukarest Baryssau - Arsenal Köln - Roter Stern Salzburg - Marseille Konyaspor - V. Guimaraes Bilbao - Luhansk Östersund - Hertha Lazio - Zulte Waregem Zenit - Real Sociedad Trondheim - Vardar Skopje

Am Retourmatch vun der UEFA Youth League verléiert den F91 Diddeleng e Mëttwoch 0-4 géint Sparta Prag. De Retourmatch gëtt den 18. Oktober zu Prag gespillt.