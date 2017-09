23 Mann gi mat an de Stage.







Wéinst Blessure sinn de Lars Gerson, de Maxime Chanot an de Stefano Bensi net derbäi.



Den Nationaltrainer huet gesot, dass de Jonathan Joubert fir déi zwee Matcher d'Nummer 1 am Goal ass.Fir de Luc Holtz huet de Keeper vun Diddeleng et no senger gudder Performance géint Frankräich verdéngt nees am Goal ze stoen.





Extrait Luc Holtz



De Match Schweden-Lëtzebuerg gëtt de 7. Oktober zu Solna gespillt. De Match géint Bulgarien ass den 10. Oktober am Stade Josy Barthel.