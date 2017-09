© afp

E Mëttwoch den Owend hat Bayern München an der Champions League bei Paris St. Germain mat 0:3 verluer. No der Defaite gouf et wéi esou dacks an de leschte Woche Kritik um Ancelotti.E Mëttwoch den Owend souze Robben, Ribery an Hummels op der Bänk, de Boateng war guer net am Kader. D'Spiller, déi um Terrain stoungen, waren deels komplett iwwerfuerdert an haten d'Stiermer vum PSG net ënner Kontroll.Nom Match sot de Karl-Heinz Rummenigge, datt et eng ganz batter Néierlag wär, déi elo misst analyséiert ginn an no där ee misst Kloertext schwätzen an och seng Konsequenze misst zéien.En Donneschdeg de Mëtteg gouf et zu München eng Krisesëtzung, wou d'Entloossung vum Ancelotti soll decidéiert gi sinn.De Carlo Ancelotti war zanter 2016 Trainer beim däitsche Rekordmeeschter. Den Italiener hat nach e Kontrakt bis 2019.