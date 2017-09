© afp

Nieft der Bundesliga leeft et fir den 1. FC Köln och net gutt an der Europa League. Am zweete Match no knapp 28 Joer gouf et eng weider Defaite. No 90 Minutte muss sech Köln mat 0:1 géint de Roter Stern Belgrad geschloe ginn. No 30. Minutte sinn d'Gäscht verdéngt a Féierung gaangen. De Boakye huet de Ball aus ronn 22 Meter an de Filet gesat. Vu Köln ass an der Offensiv ze wéineg komm an och an der Defense huet een dacks gewackelt. No der Paus ass d'Equipe vum Stöger besser an de Match komm, ma d'Gléck war net op hirer Säit. Direkt 3 Mol ass e Schoss vum Jojic an der zweeter Halschent widdert de Potto gaangen. De Ball wollt einfach net an de Goal, sou dass Köln doheem mat 0:1 verléiert.An der zweeter Partie am Grupp H huet sech Arsenal London bei BATE Borisov keng Blouss ginn. D'Englänner gewanne mat 4:2. Fir Arsenal hunn den Holding, den Giroud an de Walcott (2) d'Goaler markéiert.Hertha BSC Berlin ass zu Östersund net iwwert eng 0:1 Defaite erauskomm. D'Lokalformatioun huet an der 23. Minutt duerch en Eelefmeter vum Nouri den decisive Goal geschoss. Östersunds huet domadder déi 2. Partie gewonnen a 6 Punkten um Kont. D'Schweden kënnen deemno och an der Gruppephas iwwerzeegen. An der Qualifikatioun hat ee jo d'Fola eliminéiert.D'Finall 2018 vun der Europa League ass am Parc Olympique Lyonnais zu Décines-Charpieu, direkt bei Lyon.Tel-Aviv-VillarealAstana-Slavia Prag 1:1Partizan Dynamo KiewSkënderbeu-Young Boys BernBraga-Istanbul BasaksehirLudogorets-HoffenheimAEK Athen Austria WienAC Mailand-RijekaLyon-BergamoEverton LimassolSheriff-KopenhagenLok Moskau-FC ZlinFC Lugano-1:2-Beer Sheva 3:1Köln-0:1Bate Borisov-2:4-Marseille 1:0-V. Guimaraes 2:1-Hertha BSC Berlin 1:0Bilbao-0:1-Zulte Waregem 2:0-Arnhem 3:0-Real Sociedad 3:1-Vardar Skopje 3:1