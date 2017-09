X

D’Dirigente vun de 5 Sportdisziplinnen, déi dëse Weekend bei der Journée matmaachen, ware präsent. Et sinn dat de Football, de Basket, den Handball, den Dëschtennis an de Volleyball.

Di 5 Sportdisziplinnen schaffen zanter ronn 3 Joer zesummen am Kontext vu verschiddenen Thematiken. Den Arbitrage ass e Sujet, dee fir di 5 ganz wichteg ass a virun allem aktuell. Et geet drëms, datt d’Arbitter, déi do sinn, um Ball bleiwen an datt nei Elementer solle dobäikommen, well et ass Punkto Arbitterzuelen 5 vir 12.

D’Dirigente vun de Federatiounen wëssen, datt wann d’Arbitter méi bezuelt géifen ginn, dës Aktivitéit natierlech méi attraktiv wier. D’Geld kann awer natierlech net d'Haaptmotivatioun sinn. D’Representante vun de 5 Sportsdisziplinne fannen och, datt d’Arbitter ongeféier dee selwechten Niveau hu wéi d’Spiller an d’Spillerinnen.



D’Arbitter géife sech freeën, wa si dëse Weekend op den Terrainen an an den Halen eng gréisser Akzeptanz géife spieren.