Keng Testmatcher, Luc Holtz net frou / Reportage Rich Simon



Eng Situatioun iwwert déi de Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz net frou ass. Den 20. September hat de Luc Holtz een Testmatch programméiert. Deen huet den Nationaltrainer awer ofgesot. Dat hat domadder ze dinn, dass beim leschten Testmatch am August géint Fortuna Köln, den Diddelenger Veräin seng Spiller net fräi gestallt hat. Dee Risiko wollt de Luc Holtz net nach eng Kéier agoen.Theoretesch kéint de Luc Holtz een Testmatch während dem Stage programméieren. Während dësem Stage, deen e Sonndeg ufänkt, ass dat awer net méiglech. Et gëtt nämlech um Samschdeg nach Championnat gespillt.De Luc Holtz huet en Donneschdeg op der Pressekonferenz gesot, dass hie sech méi Ënnerstëtzung vun de Veräiner an awer och vun der Federatioun erhofft, fir dass an Zukunft nees Testmatcher am Virfeld vun engem Lännermatch kënne gespillt ginn mat alleguerten de Spiller, déi fir d'Nationalequipe selektionéiert kënne ginn.