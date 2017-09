© Yannick Zuidberg

No 90 Minutte ginn d'Jeunesse a Rodange mat engem 1:1 auserneen. D'Partie tësche béide Formatioune war ganz animéiert. No der Defaite de leschte Weekend um Cents ass et den Escher um 7. Spilldag gelongen 1 Punkt doheem ze halen. Nom excellente Start an d'Saison, wou et 10 Punkten aus 4 Partië gouf, ass fir Rodange och erëm 1 Punkt dobäi komm. Den Opsteiger konnt seng vill Chancen an der Partie zwar net notzen, ma um Enn huet e Selbstgol vum Portier de Punkt gerett.



De besseren Ufank an d'Partie hat den Opsteiger Rodange. An der 4. Minutt huet de Menai aus 16 Meter de Ball op d'Lat gesat. Kuerz drop hat d'Jeunesse eng weider Kéier Chance. Den Hornuss hat dat ronnt Lieder an de Filet gesat, ma den Arbitter huet e Feeler gepaff, sou dass de Gol net gezielt huet. Déi Escher hunn duerno versicht, d'Partie e bëssen ze berouegen, ma déi méi geféierlech Equipe war weider Rodange. An der 26. Minutt huet eng weider Kéier d'Lat d'Féierung vum Opsteiger verhënnert. De Yao hat et versicht. Direkt am Géigenzuch ass dunn den 1:0 fir d'Jeunesse gefall. Déi Escher haten eng flott Attack iwwer den Deidda gespillt, deen de Lapierre flott zerwéiert huet an hie konnt de Ball aus spatzem Wénkel laanscht de Golkipp an de laangen Eck schéissen. Rodange huet duerno weider net nogelooss a war ëmmer erëm ganz geféierlech, ma de Ball wollt einfach net an de Gol goen.





D'Paus huet der Jeunesse gutt gedoen. D'Spiller vum Marc Thomé si besser aus der Kabinn komm an d'Iddien an och d'Zouuerdnung ware besser. D'Iwwerhand vun der Lokalformatioun huet awer net laang ugehalen, well och Rodange ass ganz geféierlech bliwwen. An der 69. stoung bei Rodange net d'Lat, ma de Potto am Wee. An der 74. Minutt hat Esch eng ganz geféierlech Aktioun. De Portier hat de Ball héich op den zweete Potto geflankt, wou de Martins am héchste gesprongen ass an aus ronn 2 Meter op de Gol gekäppt huet, ma de Mann tëscht de Pottoen huet mat enger excellenter Reaktioun de Ball gehalen. An der 78. Minutt ass e Schoss vum Esch Ndiaye widdert dem Potto gelant.Bis déi lescht Sekonne war d'Partie tëscht béide Formatioune ganz spannend. D'Decisioun ass an der 89. Minutt gefall. Den Escher Portier huet de Ball an den eegene Gol gesat a fir Rodange op 1:1 ausgeglach. De Remis tëscht der Jeunesse a Rodange geet um Enn an d'Rei.Den Trainer vun der Jeunesse Marc Thomé war no der Partie zefridde mat der Leeschtung vu senge Spiller.