Déi Bartreng kënne sech um 2. Spilldag no enger ganz spannender Schlussphas mat 88:85 géint den T71 Diddeleng behaapten. Et ass déi éischt Victoire.

D'Sparta Bartreng an den T71 Diddeleng hu sech eng enk Partie geliwwert. Nom éischte Véierel loung d'Lokalformatioun mat 32:28 a Féierung. Och am zweet Véierel konnt d'Sparta d'Féierung behalen. An der Paus stoung et 48:45.No der Paus konnten déi Bartrenger hir Avance weider ausbauen, sou dass si mat enger Avance vun 8 Punkten an de leschte Véierel gaange sinn. Hei huet den T71 Diddeleng nach eng Kéier opgedréint a konnt 3 Minutte viru Schluss op 80:80 ausgläichen. Um Enn huet d'Sparta awer d'Nerve behalen a gewënnt mat 88:85 géint den T71. Fir déi Bartrenger ass et déi éischt Victoire fir dës Saison.