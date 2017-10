Teqball um allerhéchsten Niveau (01.10.2017) Fir den Teqball hei am Land nach besser ze promouvéieren, gouf eng All Stars Cup mat fréieren Footballstaren zu Bartreng organiséiert. Mat dabei waren ënnert aanerem William Gallas,Christian Karembeu a Carlos Puyol.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Och Spiller ewéi Carlos Puyol, Nuno Gomes, Robert Pires oder nach Simao Sabrosa hunn hir Qualitéiten ënner Beweis gestallt. Ënnert anerem bei dësem Showmatch, wou de Spaass un ieweschter Plaz stoung.Tëscht de Matcher hu sech d’Staren dann och Zäit geholl fir mat de Supporter Fotoen ze maachen. Och eng Delegatioun vun der Lëtzebuerger Nationalequipe war e Samschdeg den Owend am Asaz.D’Zil war et virun allem Jonker fir dës nei Sportaart ze begeeschteren. Dowéinst soll an den nächste Joeren eng Teqball-Weltmeeschterschaft hei am Land organiséiert ginn. Bei der Ofschlosszeremonie goufen d’Spiller dann och mat enger Coupe ausgezeechent.