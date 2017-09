X

D'Equipe ronderëm de President Henri Pleimling schéngt um richtege Wee ze sinn. Seele goung et esou roueg an harmonesch erof wéi e Samschdeg de Moien. De Caissier Romain Hoffmann konnt e finanzielle Budget mat engem liichten Iwwerschoss presentéieren, mam Claude Haas gouf en neie Member an den CA opgeholl. En CA deen trotzdeem nach ëmmer ënnerbesat bleift.



Déi wichtegst Chantiere sinn d'Jugendaarbecht, den 3x3 an d'Ausbildung vun den Traineren. D'Nowuess-Equippe sollen och an Zukunft duerch international Vergläicher Erfarung sammelen, seet den Henri Pleimling. Doduerch géif ee mat Sécherheet méi en héijen Niveau erreeche kënnen. Allerdéngs waren déi international Vergläicher dat lescht Joer nëmme méiglech, well d'Eltere mat 65.000.- Euro un de Käschte participéiert hunn.



Dovu wéilt een an Zukunft och ewech kommen, betount den Henri Pleimling, ma den Ament wier et der Federatioun awer nach net méiglech, déi enorm Käschten eleng ze droen.



D'FIBA dreift d'Propagatioun vum 3x3 konsequent virun. 2020 ass et olympesch, vun 2021 un ass et och bei de Spiller vun de klenge Länner derbäi. Fir déi 2 Saachen ze maachen, bräicht ee bal eng Federatioun an der Federatioun. Den Henri Pleimling ass sech bewosst, dass den 3x3 an der Vergaangenheet nach ze wéineg Opmierksamkeet geschenkt krut, seet awer och, dass et do un den néidege Capacitéite géing feelen. Do bräicht een elo an Zukunft einfach och nach méi Leit, déi gewëllt sinn, matzeschaffen.