Dortmund hatt géint Augsburg ee super Start erwëscht a konnt schon no 4 Minutten duerch de Yarmolenko a Féierung goen. Augsburg huet sech awer net aus de Rou bréngen gelooss an den Caiuby konnt an der 11. Minutt ongestéiert mam Kapp ausgläichen. An der 23. Minutt huet de Kagawa Dortmund mat engem Dramgol erëm 2:1 a Féierung geschoss. An der zweeter Halschent huet Augsburg sech vill Chancen erausgespillt a war dem 2:2 ganz no. Géint de Spillverlaf huet Dortmund dunn awer an der 79. Minutt een Eelefmeter zougesprach kritt deen den Aubameyang awer verschoss huet. Augsburg huet duerno weider no vir gespillt mä et sollt hinnen kee Gol méi glécken.Den eenzege Match wou an der 1. Halschent nach ee Gol gefall ass, war de Match tëscht Frankfurt an Stuttgart. No engem krasse Feeler vum Badstuber, deen em Rebic de Ball an Féiss gespillt huet, huet de Kroat sech net zwee Mol bieden gelooss an huet den 1:0 geschoss. Den agewiesselten Simon Terodde stoung 37 Sekonnen no senger Awiesslung dunn awer sou fräi am Strofraum, dass hien an der 61. Minutt per Kappball konnt ausgläichen. Just dräi Minutten méi spéit huet de Frankfurter Simon Falette dunn och nach d'roud Kaart gesinn, sou dass et kloer war, dass et ganz schwéier 20 Minutten fir Frankfurt géife ginn. Mä Frankfurt huet sech net aus der Rou bréngen gelooss an huet et souguer fäerdeg bruecht sech an der 93. Minutt mat engem Dramgol vum Haller déi dräi Punkten ze sécheren.

De Match tëscht Wolfsburg a Mainz war ee ganz speziellen fir de neie Wolfsburger Trainer Martin Schmidt, dee géint säin ale Veäin gespillt huet. Et huet bis déi 55. Minutt gedauert bis seng Equip de Wee an de Gol fonnt huet, wéi de Joshua Guilavogui no engem Corner konnt op 1:0 setzen. Mainz huet dunn awer reagéiert an alles no vir geheit. Des Taktik gouf an der 74. Minutt belount an de Muto huet mam 1:1 ausgeglach. Bei dësem gerechte Resultat sollt et dunn och bleiwen.Nodeems Mönchengladbach géint Hannover 10 Minutten méi spéit ugefaangen huet, huet et bis déi 66. Minutt gedauert bis de Match richteg lancéiert war. Nodeems de Ginter den 1:0 fir d'Heemequip markéiert huet, konnt den Harnik just fënnef Minutte méi spéit fir den Opsteiger ausgläichen. An der 92. Minutt gouf de Mönchengladbacher Grifo am Strofraum geluecht an no laangem hin an hier mam Videobeweis huet den Arbiter op Eelefmeter entscheet. Dës Chance huet den Hazard sech net huele gelooss an séchert senger Equipe déi dräi Punkten.De Freideg den Owend hunn Schalke a Leverkusen 1:1 gespillt. Bayer war am Fong besser, ma an der 34. Minutt huet de Leon Goretzka Schalke duerch e Fräistouss a Féierung bruecht. An der 61. konnt den agewiesselte Leon Bailey dunn ausgläichen.Resultater am Iwwerbléck:Augsburg - Dortmund 1:2Frankfurt - Stuttgart 2:1Wolfsburg - Mainz 1:1Mönchengladbach - Hannover 2:1Schalke - Leverkusen 1:1