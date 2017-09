© Cliff Block

© Gilles Tricca

© Michele Pugliese

An der Spëtzepartie tëscht dem Tabelleleader an dem Tabellenzweeten ass d'Lokalequip besser an de Match komm a konnt an der 11. Minutt duerch den Er Rafik mat 1:0 a Féierung goen. 10 Minutte méi spéit huet de Progrès dunn awer per Eelefmeter vum Olivier Thill ausgeglach an mat engem 1:1 ass et an d'Paus gaangen. An der Paus schéngt den Dave Turpel de richtegen Téi gedronk ze hunn well de Nationalspiller konnt an der 48. an an 54. Minutt direkt zwee Mol markéieren an huet de Champion 3:1 vir bruecht. Duerno huet Nidderkuer alles no vir geheit a goufen och direkt vum Karapetian belount, deen an der 63. Minutt op 3:2 konnt verkierzen. Déi Nidderkuerer hunn sech dunn awer nach eng Kéier selwer geschwächt, wei de Matias no engem Feeler giel krut. Well him dat awer guer net gefall huet, huet de Spiller vum Progrès reklaméiert a krut doropshin déi zweet giel an huet misse vum Terrain. Zu 10 sollt et dem Progrès dunn och net méi geléngen nach eng Kéier ze markéieren, sou dass si déi éischt Defaite fir dës Saison mussen astiechen. Si verléieren nieft dem Match och d'Tabellespëtzt un den F91.Nodeems lang keng Equipe de Wee an de Filet fonnt hatt, huet d'US Esch kuerz virun der Paus missen en 0:1 Réckstand akzeptéieren. No enger Flank vum Laterza huet nämlech de Suarez de Ball schéin ugeholl an dunn äiskal an de Gol geschoss. Dëst sollt och den eenzegen Gol an dësem Match bleiwen, sou dass d'Ex-Equipe vum Jeff Strasser den Derby géint d'US Esch mat 1:0 gewënnt. Des Weideren gouf annoncéiert, dass d'Fola de Freideg 6. Oktober um 18:30 Auer zu Rammstein géint den 1. FC Kaiserslautern wäert spillen.Ganz séier konnt Péiteng mat 1:0 a Féierung goen. No enger Flank vum Cissé konnt de Banza de Ball erakäppen, sou dass Péiteng fréi mat 1:0 vir loung. E bëssen méi spéit gouf et dunn eng kuriéis Seene. De Chopin koum aus dem Gol fir de Ball ze wegzeboxen an trëfft amplaz vum Ball de Schulz an den Arbiter päifft 11 Meeter. De fällegen Eelefmeter vum Runser huet de Chopin dunn och nach paréiert, sou dass Péiteng weider 1:0 a Féierung loung. Kuerz no der Paus konnt de Cissé dunn och nach direkt op 2:0 erhéijen. An der 73. konnt den Agovic dunn awer op 2:1 verkierzen.Rouspert ass ganz gutt an de Match komm a konnt an der 25. Minutt duerch de Kurz a Féierung goen. Dës Avance konnte si bis déi 37. Minutt behaapten bis Munneref innerhalb vun 3 Minutten de Match gedréint huet. No engem wonnerschéine Gol vum Sinani fir den Ausgläich, huet an der 40. Minutt de Moussa d'Heemequip a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus huet de Rousperter Bartsch awer nach ausgeglach bevir den Ketlas an der 84. Minutt den entscheedende Gol fir d'Lokalequipe geschoss huet.Resultater am Iwwerbléck:Jeunesse - Rodange 1:1Munneref - Rouspert 3:2F91 - Nidderkuer 3:2US Esch - Fola 0:1Péiteng - Stroossen 2:1Déifferdeng - RacingRM Hamm - Hueschtert