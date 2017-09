© Kevin Harpes

An enger schwaacher Partie louch Hiefenech ab dem zweete Véierel praktesch déi ganzen Zäit hannen mä am leschte Véierel ass et hinne gelongen de Match ze dréien an domadder déi éischt Victoire fir des Saison ze feieren.Net iwwerrascht gouf de Champion Steesel vum Basket Esch. An der éischter Halschent hunn déi Steeseler déi Escher mat 41 op 15 reegelrecht aus der Hal geschoss. Bei den Escher ass an den éischten 20 Minutten einfach guer näischt zesummegelaf. Just den Alex Roudebourg konnt mat 9 Punkten iwwerzeegen. An der zweeter Halschent huet den Trainer Ken Diederich vill gewiesselt sou dass Esch konnt de Retard verklengeren. Et ass hinnen awer net méi gelongen nach eng Kéier erunzekommen, sou dass Steesel no 40 Minutten mat 70 op 56 wënnt.Am drëtte Match vum Dag klappt den AB Konter d'Résidence vu Walfer an engem ganz spannende Match mat 80:79. Den Jaylen Bland vu Konter huet mat engem "Buzzerbeater" an allerleschter Sekonn de Match fir seng Faarwen entscheet nodeems Walfer véier Fauten hannerteneen verschoss huet.Tabell vun de Hären am Iwwerbléck:Bei denwënnt Steesel mat 58 op 50 géint Esch an Konter léisst Walfer bei der 105 op 65 Victoire keng Chance.An der Nationale 2 bei den Hären wënnt de Gréngewald mat 85 op 67 géint de BC Mess, Zolwer geet mat 93 op 72 op Miersch wannen, Schieren verléiert Doheem 70:87 géint Hesper, d'Fiels klappt Käerjeng mat 78 op 73 an d'Kordall Steelers wannen 108:94 zu Munneref.