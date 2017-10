© pressphoto (Archiv)

Dëst Joer goung d'Haaptcourse net iwwer 12 ma iwwer 14,2 Kilometer. De stäerkste Leefer war wéi déi 3 lescht Joer nees de Yonas Kinde vum Celtic Dikrech. Eng Woch no senger gudder 35. Plaz beim Berlin Marathon ass de Kinde eng Zäit vu 45 Minutte gelaf. Zweete gëtt de Pol Mellina, dat an enger Zäit vu 45 Minutten a 46 Sekonnen. Um Podium stoung och nach den Abiel Tesfu. Hien huet 47 Minutten an 9 Sekonne gebraucht.Bei den Dammen huet sech d'Martine Mellina vum Celtic Dikrech souverän d'Victoire geséchert. D'Lëtzebuerger Championne um Semi-Marathon ass eng Zäit vun 53 Minutten a 34 Sekonne gelaf. Um Podium stoungen nach d'Isabelle Hoffmann an d'Jessica Schaff.